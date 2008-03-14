海外項目成北京秋季房展主角

【本報記者岷山北京報道】9月22日到9月25日，2016北京秋季房地產展示交易會暨秋季海外置業投資嘉年華在北京展覽館舉辦。來自北京、海南、天津、河北、山東、廣東、雲南、江蘇、浙江等地區，共計上百個精品樓盤參展。其中廣東珠海和江蘇南京、淮安為首次亮相。國際項目主要來自美國、加拿大、澳大利亞、英國、西班牙、葡萄牙、德國、意大利、塞浦路斯、奧地利、希臘、土耳其、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、柬埔寨、迪拜等近30個國家和地區的近300個項目。

北京城區一樓盤單價4個月漲近2萬

本次參展的北京樓盤很少，且以疊拼別墅類居多，唯一一個五環內項目報價已達7萬元/平方米，樓盤展位前卻十分火爆。雖然北京項目都是位於房山、懷柔和順義等郊區，位置偏遠，但價格仍然居高不下。例如位於房山良鄉區域的天恒水岸壹號，價格已經達到3.8萬-4萬元/平方米。

物以稀為貴，此次房展會上，北京共有14個樓盤參展。位於南四環、新宮地鐵附近的公園懿府，是所有參展樓盤中唯一一個位置在五環內的樓盤。

記者以購房人的身份詢問了現場的銷售人員，該樓盤新一期預計在今年10月底開盤，只推出兩棟樓，其中兩居室擬售均價約為7萬元/平方米，三居室擬售均價為6.5萬元/平方米。與今年5月該樓盤5.3萬元/平方米的前一次開盤價格相比，短短4個月之內，單價已經上漲了接近2萬元。

除了公園懿府，北京其他的參展樓盤都是位於房山、懷柔和順義等郊區，雖然位置相對偏遠，但價格仍然居高不下。

在記者詢問的幾個郊區樓盤中，售價最低的是位於懷柔的萬通新新家園，對外報價是2.7萬元/平方米。銷售人員告訴記者，項目自今年初首次開盤以來，價格一直沒漲，但項目所在區域的二手房價格如今已經在3萬元/平方米左右。

位於房山良鄉區域的天恒水岸壹號，對外報價已經達到3.8萬-4萬元/平方米。“10月中旬或者11月初會迎來第一次開盤，這個價格真的不高。”銷售人員說，目前房山最貴的新盤，售價已經超過5萬元/平方米。

“北京城區新盤是根本不敢考慮的，總價動輒七八百萬，本來還嫌棄郊區樓盤太遠，現在看郊區的價格也越來越不讓人活了”。80後准購房人王女士說，她幾個月前曾看好城北某樓盤，但當時斟酌再三仍然覺得價格稍貴，沒想到幾個月後再去詢價，單價已經上漲了近兩萬元。

北京樓盤的稀缺以及高價，擠出了不少北京本地的購房需求，這些需求正加速外溢，“去別處看看”成為越來越多北京購房人的無奈選擇。

受環京區域政策利好影響，河北、天津樓盤在今年秋季房展上集中放量。來自河北廊坊、涿州、保定、承德、張家口、秦皇島以及天津武清區、濱海新區、東麗區等近20個樓盤參展。不過目前已經難覓萬元以下盤，固安某項目預計11月開盤，價格將逼近2萬元／平方米。

有兩個地區的項目組團首次亮相秋季房展，也開始搶占北京市場。這兩個組團分別是位於江蘇淮安的兩個度假別墅項目和位於廣東珠海的兩個地產項目。

本次房展會上，海南地產參展規模空前盛大，在展館現場四處都可以看到海南項目海報。有著四季如春的氣候的海南是北方人冬季的旅遊勝地，因而也成為旅遊地產投資的勝地。另外海南多個主打生態、宜居、醫養等字樣的項目，也吸引了很多投資者的注意。例如有著 “海口養生第一城” 的南國威尼斯城項目，吸引了很多老年人。

北京房展會組委會秘書長鄭向東表示，“北京限購、且房價很高，北京人選擇異地置業的情況逐漸增多。其中有些北京家庭選擇在外地購買養老度假房產，以海南、雲南等地區居多。北京人異地置業偏愛100萬元左右的中小戶型房產。”

海外置業新政頻出 海外項目仍是半壁江山

對於房產投資者來說，北京房價居高不下，投資海外房產也是一個很好的選擇。在房展會上，海外的地產項目給投資者帶來了很多驚喜。

北京秋季房展國際業務總監魏克在接受記者采訪時表示9月30日美國EB－5投資移民法案將到期，預計投資額要求會有所提高。加拿大為限制外國投資者炒房，抑制大城市房價過快上漲，7月25日“卑詩省”政府推出了新房屋法案，宣布自今年8月2日起向海外買家加征15％的房產轉讓稅。6月，澳大利亞新州、維州等相繼推出外國投資者購房特別稅，以增加外國投資成本，限制炒房。

海外置業政策頻頻出新，本次房展有來自美國、加拿大、澳大利亞等近30個國家和地區的近300個項目，購房人可到現場了解當地最新置業政策與市場動態。

雖然參加今年秋季房展的海外地產項目較春展有所減少，但仍然占據秋季房展的半數席位，熱度也是有增無減。

數據顯示，來自近30個國家和地區的近300個項目參展，展覽的內容包含公寓、別墅、商業地產以及最新移民項目等。為了吸引更多國人海外投資置業及移民需求，不少項目紛紛推出較低的價格、購房即可享受長期免簽以及換取當地綠卡等促銷手段。

作為主辦方的多年的合作夥伴，美國中華商報旗下的《國際地產》雜志再次參加了此次展會，展位前一直客流不斷，截至記者發稿前，已有多位客戶前來洽談投資與合作事宜。房產經紀人表示，出於對國內房地產政策風險的顧慮、優質區域優質項目的稀缺和資產配置的需求，越來越多國內客戶選擇購置海外地產。而且與前兩年主要為子女留學買房的需求不同，純投資需求開始加速抬頭，“我們的統計是，純投資和留學需求現在的比例是8:2”。

除了住宅，新興業態也越來越受到投資客的青睞，據介紹，不少買家購買了國外的聯合辦公項目，“5萬美金就能買到兩個工位，開發商幫助打理和出租，3年後以125%的價格回購”。為了吸引更多國人的海外投資置業及移民需求，不少項目還紛紛推出較低的價格、購房即可享受長期免簽以及換取當地綠卡等促銷手段。



